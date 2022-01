Tuanzebe, primo giorno a Castel Volturno per il nuovo acquisto del Napoli: le immagini con la maglia azzurra [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Primo giorno da calciatore del Napoli per Axel Tuanzebe, che si è aggregato ai suoi nuovi compagni ed ora cresce l'attesa di vederlo all'opera in maglia azzurra. Sui social, tanto del calciatore quanto del club partenopeo, sono comparse le sue prime immagini nel centro sportivo di Castel Volturno, accompagnato anche dal suo fratello ed agente Dimitri.

Tuanzebe, primo giorno al Napoli

Un innesto importante per la squadra di Luciano Spalletti, che va a colmare in questo modo il vuoto lasciato dalla partenza di Kostas Manolas, che è tornato in patria all'Olympiakos. Da vedere, adesso, se potrà essere arruolabile già per la partita contro la Sampdoria di domani pomeriggio. In tal senso bisogna vedere se arriveranno tutti i documenti necessari.

Clicca sulle foto in allegato