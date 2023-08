Tragedia in Georgia: arriva il messaggio di Kvaratskhelia | FOTO

Ultimissime notizie - Non sono ancora tante le informazioni disponibili, riguardo la tragedia che è avvenuta in Georgia: si tratta di una frana nella zona montagnosa di Racha, nel nord-ovest della Georgia. Dove almeno sette persone hanno perso la vita, con 35 dispersi al momento.

Sempre molto sensibile al tema dell'attualità nel suo Paese, l'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha subito dedicato una Instagram Stories al tema, per le vittime per la tragedia nel suo paese. Il messaggio in allegato!