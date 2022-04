Tmw - Cessione Milan: offerta di 1,1 miliardi di euro, closing in arrivo

Serie A - Milan: in arrivo l'offerta per la cessione definitiva del club, 1,1 miliardi di euro per il closing atteso a inizio maggio. Procede spedita la trattativa tra il fondo Elliott e Investcorp per la cessione del Milan La cifra corretta per la vendita del club rossonero è di 1,1 miliardi di euro e non 1,1 miliardi di dollari come sta emergendo in questi giorni. Analisi dei conti in corso, poi per inizio maggio è possibile che arriverà il closing per concludere l'operazione. A riportarlo è Tuttomercatoweb.