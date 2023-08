Tifosi della Roma intonano "Odio Napoli" all'arrivo di Lukaku, lo sdegno del collega di Sportitalia | VIDEO

Notizie Calcio Napoli - Ennesima dimostrazione d'odio dei tifosi della Roma contro Napoli, questa volta come spesso accade completamente immotivata. I tifosi giallorossi all'arrivo di Romelo Lukaku, nuovo acquisto per la squadra di Jose Mourinho, hanno intonato il coro "Odio Napoli". L'inviato di Sportitalia Francesco Tringali, in diretta nel corso della trasmissione Sportitalia Café, ha deciso di restituire la linea allo studio dopo aver sentito i cori commentando "Questo è il clima attuale, e visto che non è bellissimo vi restituisco la linea".