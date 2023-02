Terremoto Turchia, Elmas e il Napoli aiutato la popolazione con le maglie all'asta: "Aspettiamo il vostro aiuto" | VIDEO

Arriva l'aiuto da parte del Napoli con Elif Elmas in collaborazione con socratessahada che mette in vendita le maglie di Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski per aiutare i terremotati.

Terremoto Turchia: aiuto di Elmas e il Napoli

Questo l'appello di Elif Elmas che lancia per aiutare i terremotati in Turchia con la collaborazione di socratessahada.com:

"Le mie maglie vengono messe all'asta per il Canim Turchia con i miei compagni di squadra. Stiamo aspettando il tuo aiuto".