Terremoto a Napoli durante il TGR Campania, la reazione del conduttore fa il giro del web | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Fortissima la scossa di terremoto avvertita in tutta Napoli alle ore 19:45: trema ancora la terra nel capoluogo campano. L'Ingv, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, ha comunicato che: "Lo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei è stato avvertito in gran parte della città di Napoli, soprattutto nella zona più vicina a Pozzuoli. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le zone in cui lo sciame è stato avvertito maggiormente sono Posillipo, Fuorigrotta e Vomero".

Con epicentro nella zona dei Campi Flegrei, la magnitudo del terremoto a Napoli registrata da INGV è di 3.8 "con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8300, 14.1470 ad una profondità di 2,5 km", con epicentro nella zona degli Astroni. E nelle vicinanze, vi sono gli studi della RAI dov'era in diretta il TGR Campania: ecco la reazione live del conduttore Alessandro Di Liegro. Clicca su play per guardare il video: