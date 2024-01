Supercoppa Italiana, l'accoglienza per il Napoli in hotel a Riyad | FOTO

Ultime news SSC Napoli - Arrivato nel pomeriggio, il club azzurro, a Riyad: la squadra dei partenopei è arrivata nell'hotel che ospiterà la SSC Napoli per il percoro in Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Vi mostriamo l'accoglienza in hotel all'arrivo del Napoli con uno scatto: gli azzurri alloggeranno al Four Season, all'interno della Kingdom Tower. E le foto dell'arrivo dei calciatori azzurri.

Ecco la foto: