"Nel corso del ritiro di Castel Di Sangro una delegazione del SSC Napoli ha incontrato in una partitella a squadre miste la Nazionale Italiana di Calcio Non Vedenti. Un’occasione importante per ribadire l’importanza dello sport come volano di valori quali diversità e inclusione". Questo il messaggio della SSC Napoli che mostra anche uno scatto del bel momento in ritiro: