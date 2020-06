Ultime notizie Napoli. Dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia contro la Juventus, si è scatenata sul web l'ironia dei tifosi azzurri.

In gelateria spunta il gusto CR7, ma il proprietario ci tiene a precisare: "Disponidbile solo in cono per mancanza di coppe".

Guarda la foto in allegato!