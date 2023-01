Sponsor Napoli: nuovo accordo fino al 2024 con l'azienda sudcoreana, indizio di mercato per Kim?

Il Napoli ha chiuso in queste ultime ore un accordo ufficiale con l'azienda sudcoreana Upbit. Un accordo che è esteso fino al 2024 e che può essere un chiare segnale di calciomercato per il futuro di Kim MinJae. Arriva il commento di Marco Azzi sui social: "Grazie all'accordo fino al 2024 con l'azienda sudcoreana, abbiamo la ragionevole certezza che il mio amico Kim per un po' da Napoli non si muoverà".