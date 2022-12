Spalletti regala un sorriso ai piccoli ricoverati: visita speciale al Pausilipon di Napoli | FOTO

Napoli - Luciano Spalletti in visita ai bambini ricoverati all'ospedale Pausillipon di Napoli poco prima dei giorni di Natale. Una visita speciale da parte dell'allenatore della SSC Napoli per regalare un sorriso ai piccoli tifosi azzurri.

Napoli: visita di Spalletti all'ospedale

Prima della cena di fine anno con il Napoli, come rivelato da Il Mattino, c'è stata una visita speciale di Luciano Spalletti all'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. Un grande messaggio d'affatto dell'allenatore del Napoli per quei piccoli bambini ricoverati che vivranno il Natale lontano dai propri parenti in questi giorni di feste.