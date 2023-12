Roberto Carlos Sosa, ex attaccante del Napoli, ha scritto un messaggio su X dopo il pari degli azzurri contro il Monza:

"Gestire le emozioni penso sia la cosa più difficile nel calcio, il Napoli non ci è riuscito con Garcia, quindi adesso sarà molto dura per Mazzarri. Questo è secondo me l’ostacolo più complicato e se non si scioglie subito rischia di compromettere una stagione"