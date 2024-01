Sosa: "Fossi un calciatore del Napoli prenderei adesso questa decisione"

Tweet di Roberto Sosa, ex calciatore del napoli, sulla prestazione deludente degli azzurri in casa del Torino:

"Se fossi un giocatore del Napoli ora deciderei di andare spontaneamente in ritiro, bisogna guardarsi in faccia. Non risolve tutti i problemi, non si vince per il ritiro, ma è un modo per affrontare la delusione e provare a ricompattarsi. Non si può accettare tutto ciò dopo uno Scudetto così recente. Deve uscire qualcosa dei calciatori in questo momento, chiudersi, guardarsi in faccia e si deve volare qualche schiaffo, deve volare, andare in ritiro"