Sorpresa Osimhen: è tornato a postare le foto del Napoli su Instagram!

Ultime notizie. Una notizia che farà piacere ai tifosi napoletani. Ieri sera Victor Osimhen è tornato a postare foto del Napoli sul suo profilo Instagram.

Non accadeva da molto tempo, da quando l'attaccante nigeriano aveva eliminato tutte le foto in maglia Napoli dopo il diverbio scaturito in seguito a quel video di TikTok, giudicato offensivo da parte di Osimhen.

Invece dopo la vittoria contro l'Atalanta, Victor è ritornato a postare le foto di lui in maglia azzurra sui social. Ha scritto: "È questa la mentalità!".