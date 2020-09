Simpatico siparietto sui social tra Fabian ed un amico: "Fai sempre tardi, ti devo ammazzare" [FOTOGALLERY]

Notizie Calcio Napoli - Fabian: “Fai sempre tardi, ti devo ammazzare“.

Alfonso: “Tonto mantieniti, 5 minuti e arriviamo“.

Tratto da una storia vera.

Sembra una striscia di cartoon, ma è davvero una storia vera, quella che racconta l'amicizia del centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, con il giovane imprenditore di San Giuseppe Vesuviano, Alfonso Scudieri. Eccoli, insieme, su una Vespa... in un ristorante, nella photogallery pubblicata sul profilo Instagram di Scudieri. Clicca sui file in allegato per vedere la fotogallery.