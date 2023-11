Simeone pronto al riscatto, l'argentino scalpita: spunta il messaggio social | FOTO

Notizie calcio. Anche dai social emergono piccoli segnali di riscossa di un Napoli sinora deludente, soprattutto in campionato. E così l’argentino Giovanni Simeone, meglio noto come Cholito, in una sua storia su Instagram ha postato questa foto con il compagno tedesco Diego Demme con una scritta chiara che è un messaggio: "Si lavora duro". Insomma anche un segnale di svolta per la squadra campione d’Italia che deve ritrovare in fretta equilibri e autostima per proporsi in Italia e in Europa come un top club.