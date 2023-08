Sfogo di Chiariello: "Mi sono rotto le scatole del politicamente corretto, se voglio chiamare neg*o un ragazzo lo faccio"

Le parole a sfogo di Umberto Chiariello sul tema razzismo:

"Io sono con Furini: mi sono rotto le scatole del politicamente corretto. Ed un ragazzo di colore lo voglio chiamare NEGRO perché da ragazzi usavamo così e nessuno si sognava di pensare che fosse un’offesa e non capisco perché dobbiamo cambiare. Io che con un NEGRO di nome Tito ci ho vissuto in casa da studente all’università ed era il mio amico di ping pong. E gli volevo bene, e mai ho pensato che dicendo che era negro lo avrei discriminato.

Però oggi il mainstream del politicamente corretto ha deciso che è un termine razzista ed io non posso dire che Juary era il simpatico negretto della bandierina, come hanno scritto decine di giornalisti importanti negli anni ‘70. Mi adeguo ma non concordo. Siamo ormai schiavi dell’ipocrisia imperante.

Il razzismo si combatte con i fatti, con la cultura dell’inclusione, con l’assenza totale di prevenzioni, con l’approvazione dello ius soli (una vergogna nazionale, siamo l’unico paese occidentale a non averlo legiferato), non con i salotti snob (anche televisivi) del politicamente corretto. Uno, cento, mille, centomila, milioni di neri o negri (per me non fa differenza) nel nostro Paese, viva la multirazzialità senza ipocrisie".