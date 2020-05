Seconda puntata del quiz sulle serie tv del Napoli, protagonisti Meret, Hysaj e Politano: vince il portierone azzurro! L'albanese scatenato [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Seconda puntata dell'House Quiz della SSC Napoli. Dopo la vittoria di Lorenzo Insigne nell'altra puntata, i protagonisti questa volta sono Alex Meret, Elseid Hysaj e Matteo Politano. A condurre il quiz ed a fare le domande ai concorrenti ancora una guest star, vale a dire Salvatore Esposito, noto attore napoletano. In palio, in questo quiz sulle serie TV, delle lezioni di recitazione. Per il portiere la sua serie preferita è "La casa di carta", per il terzino "Narcos" e "La casa di Carta" e per l'esterno mancino "Romanzo Criminale". Esilarante Hysaj, che dopo aver risposto correttamente ha esclamato: "Comme so' forte, fra" ed ha detto altre frasi in dialetto napoletano.

Alex Meret Napoli