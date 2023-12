"Se l'è presa per i pugni a palla lontana", reazione Kvaratskhelia con Gatti: il botta e risposta Capuano-Ziliani

Notizie calcio. Botta e risposta social tra Giovanni Capuano e Paolo Ziliani. Il primo ha pubblicato la fota del battibecco tra Gatti e Kvaratskhelia nell'ultimo Juventus-Napoli, con Orsato che ha ammonito il calciatore azzurro: "Quindi un giocatore si prende l’etichetta di provocatore per questa cosa qui?", ha scritto Capuano sul difensore della Juve.

Immediata la risposta di Paolo Ziliani:

"No, se l'è presa per i pugni rifilati a palla lontana, in preda a raptus, prima a Kvaratskhelia, poi a Luis Alberto e poi a Djuric, tutti sotto gli occhi dell'arbitro e senza che mai gli arrivasse un cartellino rosso (e nemmeno giallo, a dire il vero) e poi sì, anche per questo gesto antisportivo, perchè nessuno può dare manate a un avversario che sta per effettuare una rimessa laterale, il giallo doveva arrivare prima di tutto a lui".