Scotto: "Zielinski temporeggia sul rinnovo: ecco cosa sta succedendo"

"Per quanto riguarda #Zielinski le posizioni sono chiare: il calciatore vorrebbe concludere il suo attuale contratto senza ribassi, poi deciderà cosa fare. Gli accordi con De Laurentiis sono per un prolungamento di due anni con l'ingaggio attuale spalmato. Anche in questo caso De Laurentiis attende una risposta ma il calciatore temporeggia. Come per Osimhen, rapporti assolutamente sereni ed entrambi i giocatori pienamente concentrati sulla stagione appena cominciata".