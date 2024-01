Scotto: "Tanta ipocrisia sulle paroel di Osimhen, la notizia sarebbe stata se avesse detto di restare a Napoli"

Giovanni Scotto de Il Roma commenta sui social la vicenda Osimhen:

"Sulle parole di Osimhen tanta ipocrisia e titoli inutili per quello che è un segreto di Pulcinella. La notizia sarebbe stata se avesse detto che resterà a Napoli. Questi sono periodi in cui si cerca audience, purtroppo fingendo stupore per qualcosa che tutti sanno. Da mesi, ormai, Victor fa quello che vuole e nessuno dice nulla: queste le condizioni per fargli firmare una clausola che sarà fondamentale per le casse della società, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions".