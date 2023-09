Calcio Napoli - Tweet di Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, sul contratto di Kvaratskhelia:

"Per #Kvaratskhelia, al di là delle dichiarazioni di facciata per spegnere le polemiche, si attende l'ormai famoso adeguamento a 3 milioni bonus inclusi che De Laurentiis ha promesso al giocatore quasi un anno fa. Anche in questo caso nessuna fretta e rapporti assolutamente sereni".