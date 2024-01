Scotto: "Rinnovo in arrivo per Politano: solite schermaglie del suo agente per arrivare alla conclusione dell'accordo"

Tweet di Giovanni Scotto giornalista del quotidiano Il Roma:

"Tra #Politano e il #Napoli solite schermaglie pre-rinnovo. Come al solito il suo procuratore agita un po' le acque per arrivare alla conclusione dell'accordo prima possinile. Prolungamento in arrivo a breve con adeguamento dell'ingaggio. Politano non ha mai pensato all'addio, al di là dell'offerta dall'Arabia. Va detto, comunque, il rinnovo gli era stato promesso un anno e mezzo fa, anche in quel caso dopo aver messo in piedi una polemica con Spalletti gratuita e strumentale"