Scotto: "Napoli, finalmente sorrisi. Bastava ritrovare i gol dei campioni"

Notizie Calcio Napoli – Un Napoli finalmente convincente batte l’Udinese per 4-1 al Maradona ritrovando le reti di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Il collega Giovanni Scotto ha commentato la gara sul suo profilo Twitter:

"Ci pensano i gol dei campioni a mettere la parola fine a una giornata paradossale e da dimenticare. Il Napoli stende una modesta Udinese, ma la vittoria è del pubblico che sostiene Osimhen e lo porta al gol che chiude il caso. Pace fatta anche con Garcia e si spera che non se ne parli più. I problemi con De Laurentiis saranno affrontati a tempo debito. Ma il Napoli ritrova anche Kvaratskhelia e un Zielinski impeccabile e straripante. Segnali confortanti in una serata "spallettiana" per approccio alla partita e tipo di calcio offerto. Peccato per il gol incassato. Sabato a Lecce non sarà una passeggiata, il Napoli deve proseguire sul ritmo e l'entusiasmo. E finalmente tanti sorrisi".