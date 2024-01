Scotto: "Mazzarri lascerà a fine stagione, non inciderà sul calciomercato. Le ultime su Samardzic, Gaetano e Demme"

Tweet del giornalista Giovanni Scotto riguardo le manovre di calciomercato del Napoli:

"Walter #Mazzarri lascerà il #Napoli a giugno e non sta incidendo sul mercato di gennaio. L'operazione #Mazzocchi è funzionale alla cessione di #Zanoli, che sarà valutato 20 mln la prossima estate, sperando possa fare bene al #Genoa. Gli innesti invernali non arriveranno per un cambio di modulo, ma l'allenatore sarà libero di sperimentare. L'obiettivo resta #Samardzic per sostituire #Elmas. Non si esclude un altro colpo, probabilmente dall'estero. Senza altri innesti #Gaetano e #Demme saranno confermati. Può partire #Zerbin".