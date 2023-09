Scotto: "L'obiettivo di Zielinski è mantenere l'attuale ingaggio e arrivare a scadenza: la strategia di ADL"

Tweet di Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano Il Roma, sul futuro di Zielinski al Napoli:

"Come ho più volte spiegato, l'obiettivo di #Zielinski è mantenere l'attuale ingaggio e arrivare a scadenza. Ma il "no" all'Arabia non vuol dire che il calciatore sarà esentato dal rinnovo a metà stipendio, al quale non si è opposto. L'agente temporeggia per rimandare il più possibile la firma, ma De Laurentiis aspetta e fissa un nuovo appuntamento".