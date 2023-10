Scotto: "Bene contro il Verona ma per parlare di rinascita serve altro, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Giovanni Scotto ha commentato sui social la vittoria del Napoli contro il Verona:

"La cura De Laurentiis funziona, ma sbagliare contro il Verona era assolutamente vietato. Il Napoli resta una squadra fortissima, che deve dimenticare il passato e guardare avanti. Bene la scelta di Raspadori al posto di Osimhen, Kvaratskhelia è tornato imprendibile. Peccato per il gol incassato, sul consueto "regalo" difensivo. Per parlare di rinascita bisogna fare bene anche in Champions e col Milan, altrimenti questi tre punti saranno ininfluenti".