Scotto: "Assenza di Kim si fa sentire, stavolta è cambiato qualcosa"

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli esce vittorioso dalla gara contro il Braga, decisivo l’autogol di Niakate. Il collega Giovanni Scotto ha commentato il match sul suo profilo Twitter:

“Un'altra volta il Napoli gioca "mezza partita", ma stavolta porta a casa una vittoria preziosa in Champions League. Il fortunato autogol compensa i gol con la sfortuna per le tante occasioni sciupate. Gli azzurri stanno pagando assai cara la partenza di Kim e una difesa senza certezze, che sbaglia tanto. Si soffre troppo là dietro. Un po' meglio dal centrocampo in su: il calcio dell'anno scorso non c'è più ma si intuiscono le idee di Garcia, che la squadra ancora non riesce a esprimere. Purtroppo, Kvara non è brillante, mentre a Osimhen è mancata anche un po' di fortuna. Qualche segnale di miglioramento, ma è urgente trovare la continuità dentro la partita. Serve pazienza e un paio di risultati buoni per adattarsi meglio al traumatico cambio di allenatore”.