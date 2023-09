Scotto: "Anguissa, la miglior condizione è lontana. Per ora il Napoli ci mette l'orgoglio"

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli, dopo una prestazione opaca a Marassi contro il Genoa, ha strappato un punto ai padroni di casa bloccando la gara sul 2-2. Il collega Giovanni Scotto ha commentato la gara tramite il suo profilo Twitter:

“Per ora il Napoli ci mette l'orgoglio, per automatismi ci vorrà un po' di tempo. Non è mai facile dopo il cambio di allenatore, ma i giocatori non devono perdere la cattiveria e la convinzione di essere i più forti. Il pareggio in rimonta deve essere un segnale, in attesa di trovare stabilità con la coppia difensiva e di rivedere il miglior Osimhen. I cambi di Garcia hanno aiutato. Raspadori, Cajuste e Politano hanno messo benzina. Da rivedere Ostigard, Anguissa ancora lontano dalla miglior condizione. L'allenatore ha pensato anche alla Champions e fa bene, visto che la miglior condizione è ancora lontana”.