Scott McTominay sfila tra le vie di Capri con la sua dolce metà | VIDEO
Social 17:15
McTominay
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Giornata di relax per Scott McTominay che si è goduto una giornata tra le vie di Capri con la sua dolce metà, tutto lo stile del campione della SSC Napoli subito riconosciuto dalla gente sul posto
Giornata di relax per Scott McTominay che si è goduto una giornata tra le vie di Capri con la sua dolce metà, tutto lo stile del campione della SSC Napoli subito riconosciuto dalla gente sul posto.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google