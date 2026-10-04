Scott McTominay sfila tra le vie di Capri con la sua dolce metà | VIDEO

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Giornata di relax per Scott McTominay che si è goduto una giornata tra le vie di Capri con la sua dolce metà, tutto lo stile del campione della SSC Napoli subito riconosciuto dalla gente sul posto

Giornata di relax per Scott McTominay che si è goduto una giornata tra le vie di Capri con la sua dolce metà, tutto lo stile del campione della SSC Napoli subito riconosciuto dalla gente sul posto.

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