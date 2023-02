Sassuolo-Napoli, la neonata allo stadio diventa virale! Altro che paura, risponde la mamma | FOTO

Sassuolo-Napoli 0-2, ennesima vittoria degli azzurri che continuano così la loro inesorabile cavalcata in Serie A! Ieri al Mapei Stadium di Reggio Emilia c'erano migliaia di tifosi napoletani nonostante il divieto di trasferta e sugli spalti si è assistiti ad un assaggio di quella festa scudetto che tutti sperano di celebrare a fine stagione.

Sugli spalti, tra l'altro, le telecamere di DAZN hanno indugiato in più di un'occasione su una splendida famigliola di napoletani: mamma Valentina, papà Alfonso e la piccola neonata, tutti e tre vestiti con i colori azzurri, felici e gioiosi per la vittoria del Napoli.

Neonata allo stadio

In una delle inquadrature, però, la piccola bimba in braccio a papà è immortalata con una smorfia di paura: quando le immagini sono diventate virali sul web, qualche tifoso ha pensato che non fosse il caso di portare una bambina così piccola allo stadio. A smentire certe illazioni, però, ci ha pensato sua mamma Valentina, che poco dopo la partita ha pubblicato un'immagine in cui si vede la bellissima bimba riposare serenamente tra le braccia del papà. "Se era spaventata, non dormiva così", ha scritto sua madre.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. La passione per il Napoli si trasmette di padre (e madre) in figlio ed è meglio cominciare subito, quando sono ancora in fasce.