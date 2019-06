Sarri alla Juve, Totti lascia la Roma: gli Autogol e il calcio immaginario del 2025: "Cosa succederà ancora?" [VIDEO]

Davvero esilarante il video realizzato dal gruppo comico noto come "Gli Autugol", che hanno immaginato di essere nel 2016 e di avere a disposizione un pulsante utile per fare un salto in avanti nel tempo di tre anni. Tanti i cambiamenti spaventosi: da Conte e Marotta all'Inter fino a Maurizio Sarri alla Juventus, passando per i tanti voti ottenuti da Salvini al Sud. Il video, poi, continua con uno dei comici che interpreta il ruolo di un tifoso della Juventus che si proietta in avanti nel tempo per scoprire se la sua squadra del cuore è finalmente riuscita a conquistare la Champions League. Esito negativo...