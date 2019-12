Sarnataro: "Media punti da retrocessione, annata storta per il Napoli! Gli azzurri meritavano il pari"

"Inizia malissimo l’era Gattuso, urge - purtroppo- guardarsi le spalle perché la media recente (5 punti nelle ultime 8 gare) è da retrocessione. Al di là delle responsabilità evidenti di tutti (calciatori compresi), l’annata è chiaramente storta. E molto preoccupante. Una sconfitta bruciante. Terribile. Anche sfortunata per come è maturata nel finale. Il Napoli meritava il pari per la ripresa giocata, ma è malato e non dà cenni di guarigione (per squilibrio, fragilità mentale e crisi atletica), nonostante l’arrivo del nuovo tecnico": questo il commento del giornalista di Radio Marte, Dario Sarnataro.