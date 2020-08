Santacroce ricorda: "Il 'Ti Amo' della Curva B, semplicemente i brividi! Sarò sempre grato a quei colori"

Napoli - Fabiano Santacroce, ex difensore azzurro, ha pubblicato sui social un post con la foto della Curva B con la coerografia con la scritta 'Ti Amo': "Semplicemente brividi.. Brividi a pensare alla gente, alla passione, e a quanto ti sa dare quello stadio se si dà tutto in campo. Sarò sempre grato a quei colori che mi hanno fatto crescere come calciatore e maturare come uomo. D’altronde napoli o la ami o la odi, come si dice.. cosa ne penso io? Non c’è nemmeno da dirlo.."