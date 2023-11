Salernitana in crisi, ma i tifosi granata pensano al Napoli: "Finisce sesto, niente scudetto o Champions" | VIDEO

Ultime news Serie A - La Salernitana, dopo il ko contro il Napoli, è a soli 4 punti all'ultimo posto in classifica. Situazione molto complicata in casa granata. Ma all'uscita dallo stadio, nelle interviste a caldo, molti tifosi granata si concentrano sul Napoli.

E fra i tifosi c'è rammarico, perché "l'allenatore è inadeguato: si porta sulla coscienza il secondo gol del Napoli. Napoli che non arriverà oltre il quinto-sesto posto", commenta un tifoso. E un altro aggiunge: "Mi ha deluso il Napoli più che la Salernitana: lo scudetto non è per loro, neanche la Champions League".

Clicca su play per guardare il video: