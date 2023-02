Notizie Calcio- Salernitana sulla scia del Napoli: anche i granata, infatti, hanno lanciato una maglia San Valentino edition proprio come fatto dagli azzurri. Questa andrà in scena stasera per la prima volta in occasione del match dell'Arechi contro la Juventus. Meno vistosa rispetto alla versione partenopea, presenta dei cuori nella parte bassa e la scritta 'innamorati'.