Ritiro Napoli, che entusiasmo a Dimaro: quello che è successo fuori lo stadio è bellissimo | VIDEO CN24

E' iniziato il ritiro del Napoli in quel di Dimaro: oggi prima giornata di allenamenti per la squadra di Rudi Garcia, con il prima seduta in corso di svolgimento e visibile su CalcioNapoli24.it.

Ritiro Napoli, entusiasmo tifosi a Dimaro

L'entusiasmo è palpabile a Dimaro, con i tifosi che stanno acclamando i propri beniamini: immagini stupende all'esterno dello stadio Patini, mentre il Napoli inizia ad allenarsi.