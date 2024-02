Rinnovo Kvaratskhelia, quanto dovrebbe guadagnare il georgiano? Le risposte dei tifosi | VIDEO CN24

Rinnovo Kvaratskhelia: quale sarebbe la cifra giusta per il georgiano? Una domanda che torna inevitabilmente d'attualità dopo il grandissimo gol all'87esimo in Napoli-Verona con cui ha regalato tre punti pesantissimi agli azzurri per la rincorsa Champions.

Rinnovo Kvaratskhelia, cosa ne pensano i tifosi del Napoli

Il nostro inviato Ilario Covino lo ha chiesto ai tifosi del Napoli in città. Clicca sul play in basso per ascoltare le risposte.