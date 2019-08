"Orgoglioso di aver giocato i miei primi minuti con la Fiorentina. Che partita! Grande battaglia, grande supporto dai nostri tifosi, purtroppo non il risultato che avremmo voluto. Ora ricominciamo a lavorare duramente per migliorare ancora ed ancora". Così su Instagram Franck Ribery, giocatore della Fiorentina, in riferimento alla gara di ieri contro il Napoli.