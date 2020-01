Repubblica, Azzi: "Lozano è emarginato dai compagni perché ha stipendio top e può sostituire i senatori!"

Ultime notizie calcio Napoli - Tweet di Marco Azzi, giornalista del quotidiano La Repubblica: "Perché non parliamo invece di Callejon? Ti piace giocare in 10 per tutta la gara? Lozano è stato emarginato completamente dai compagni, solo perché è arrivato con uno stipendio da top e avrebbe potuto togliere il posto a uno dei senatori. Ma queste cose in tv non le dicono, vero?".

Insomma, a quanto pare la situazione in casa Napoli si sta facendo sempre più complicata anche per quanto concerne l'attaccante messicano, che sta faticando e non poco ad affermarsi nella realtà napoletana anche, a quanto pare, per delle difficoltà di inserimento all'interno dello spogliatoio. A Gattuso il compito di risolvere anche quest'altra grana non di poco conto che mina inevitabilmente la serenità di tutti.