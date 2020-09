Relax a Pozzuoli per Demme: pizza in compagnia di Kimmich del Bayern Monaco [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Diego Demme, centrocampista del Napoli, si è concesso una giornata di relax a Pozzuoli in compagnia di Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco campione d'Europa. Ad immortalare il momento il pizzaiolo Vincenzo Capuano, che ha scattato un selfie con loro due e l'ha poi pubblicato sui propri canali social.

View this post on Instagram

Questo lavoro mi regala sempre emozioni nuove? Non è una cosa che capita tutti i giorni. ?? Una pizza per il campione di Champions League @jok_32 è per un vero amico fratello molto importante per me? @diegodemme !??

A post shared by Vincenzo Capuano official (@capvin) on Sep 5, 2020 at 6:17am PDT