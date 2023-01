Tweet di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, sulla penalizzazione di 15 punti per la Juve:

"Non sono né giustizialista, né innocentista. Ma sulla sentenza pesantissima per la Juve mi chiedo: con chi ha fatto le plusvalenze se tutti gli altri sono stati assolti? Di certo le sfide alla giustizia sportiva di questi ultimi anni non hanno reso simpatico il club ai giudici”.