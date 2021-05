Ultime notizie calcio - Paolo Ziliani, giornalista, si è espresso così su Twitter:

"MERCATO: ULTIME. Pirlo probabile al Sassuolo, Carnevali (ad Sassuolo) favorito per diventare ad alla Juventus, la figlia di Carnevali confermata "brand manager junior specialist" alla Juventus e Lotito che deve vendere la Salernitana perchè 2 club in A non si possono avere".