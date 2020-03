Ultimissime calcio Napoli - "Terza vittoria di fila per il Napoli, dominante a lungo nella gara con il Torino che ha confermato il suo momento no. Tre punti importanti per la risalita verso l'Europa della squadra di Gattuso che concretizza poco le tante occasioni create e rischia di complicarsi le cose": questo il tweet di Enrico Varriale sul proprio profilo social.