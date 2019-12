Edinson Cavani, attaccante del PSG e ed ex bomber del Napoli, ha sbagliato un gol assurdo in Francia. Di Maria salta il portiere e serve l'uruguiano a porta vuota, ma Cavani cicca clamorsamente il pallone sbagliando il più facile dei gol. In campo c'era anche Mauro Icardi, che non ha potuto trattenere un sorriso davanti all'accaduto.

Guarda il video in allegato!