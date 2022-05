Anniversario primo Scudetto Napoli, il club celebra lo storico tricolore del 10 maggio 1987 | FOTO

Notizie Napoli calcio. Una data che resterà per sempre scritta nella storia: era il 10 maggio 1987 ed il Napoli festeggiava il suo primo Scudetto. Un giorno indimenticabile per i tifosi azzurri, che festeggiarono la straordinaria cavalcata di Maradona e compagni che valse il tricolore.

Scudetto Napoli 10 maggio 1987

Anniversario primo Scudetto Napoli

Per omaggiare quella giornata storica, la SSC Napoli ha pubblicato sui propri canali social un post che ricorda i festeggiamenti di un intero popolo per un traguardo atteso per tantissimi anni.