Ultime notizie calcio Napoli - Leccare le ferite, e ripartire, subito forte. Perché non c'è tempo di pensare al ko di San Siro, di Inter-Napoli: gli azzurri possono già proiettarsi alla prossima gara. Un'altra trasferta: Sampdoria-Napoli si gioca domenica alle 18.

E allora Matteo Politano da leader vero ha suonato la carica via social con questo messaggio:

"Non cambia niente. Non cambiano le nostre ambizioni, non cambia la nostra convinzione su dove vogliamo arrivare. #forzanapolisempre"