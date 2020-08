Notizie Calcio - Tweet di Maurizio Pistocchi contro la Juventus: "Andrea Pirlo non ha mai allenato niente, neanche l’U23, non ha fatto il manager come Capello, non ha fatto la gavetta come Guardiola e Zidane. La scelta di Agnelli è un scommessa al buio sulla pelle dei tifosi e una offesa al lavoro e al merito".