Pistocchi: "Orsato disastroso in Inter-Juve del 2018, una macchia indelebile a causa di quell'audio Var sparito"

Maurizio Pistocchi commenta la mancata designazione per l'arbitro Orsato nel prossimo Inter-Juve:

"Come avevo previsto a suo tempo, la disastrosa direzione di Orsato in Inter Juve del 2018 è una macchia indelebile sulla storia sportiva del miglior arbitro di questa generazione, ma la colpa non è solo sua: è anche di chi non ha mai chiarito quegli episodi, di chi ha fatto sparire l’audio delle conversazioni con il var Valeri, di chi allora lo spedì in Qatar e oggi non ha il coraggio di fare e difendere una scelta doverosa: se è il migliore, Inter Juve toccava a Orsato. La scelta, caro Rocchi, è stata solo la sua".