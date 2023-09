Pistocchi: "Nazionale? Dopo aver visto Politano e Chiesa questa giornata mi chiedo una cosa..."

Notizie Calcio Napoli - Matteo Politano e Federico Chiesa non hanno preso parte ad Italia-Ucraina per infortunio, salvo poi andare entrambi a segno con Napoli e Juve nell'ultima giornata di campionato. A tal proposito il collega Maurizio Pistocchi pone un quesito su Twitter:

"Dopo aver visto Chiesa e Politano-non abili per la Nazionale, tra i migliori della Juve e del Napoli 4 gg dopo-sarebbe il caso di stabilire per regolamento che chi viene convocato in Nazionale e non risulta abile per infortunio non può disputare la successiva gara in campionato. O no?".